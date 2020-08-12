الوحدة يجدد العهد مع قشوط.. وتوجّه لتوليفة شابة

أعلنت إدارة نادي الوحدة تجديد عقد مدرب الفريق الأول صبري قشوط وجهازه الفني لموسم جديد ضمن خطتها لتجهيز الفريق قبل استئناف الدوري في أكتوبر المقبل.

واتفقت إدارة نادي الوحدة مع قشوط على أن يتكون الفريق من الوجوه الشابة وهذا ما عودنا عليه وحدة ميزران إذ لطالما كان منجماً لنجوم كرة القدم الليبية.

وجاء تجديد عقد قشوط بعدما برهن المدرب الوطني في كل محطاته على نجاحه واجتهاده وهذا ما مكنه من الوقوف في المنطقة الفنية بكل ثقة.

وتسعى إدارة الوحدة للظهور بمستوى مُشرّف في الموسم المقبل يليق باسم النادي العريق الذي لطالما كان رقماً صعباً في الرياضة الليبية.

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