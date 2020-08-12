سان جيرمان وأتالانتا في مواجهة “بلوغ الحسم الأوروبي”

تقرير 218

حان موعد تجاوز الانكسارات في المرحلة الحاسمة لأمجاد المسابقات الأوروبية للنادي الباريسي الذي سيلتقي أتالانتا على ملعب النور في لشبونة لحساب ربع نهائي الأبطال.

ويشكل غياب أنخيل دي ماريا وماركو فيراتي للإصابة قلقاً للمدرب توماس توخيل الذي جرب عديد الخطط بالاعتماد على نجمه نيمار ومنتشياً بآخر تتويجين محليين، لكن اهتمامه الأول سيكون إغلاق المساحات الخلفية للحد من خطورة أحد أبرز الأندية في أوروبا على الصعيد الهجومي وتغطية المساحات، لذا من المنتظر أن تكون المواجهة مشتعلة في وسط الملعب مع إمكانية مشاركة كيليان مبابي كبديل أمام دفاع أتالانتا الذي سيكون بكامل حذره لتفادي الفراغات أمام سرعة هجوم خصمه، سعياً لمواصلة المغامرة الأوروبية في مشاركته الأولى.

وسيفتقد المدرب غاسبيريني الذي غيّر الفريق بشكل واضح لجهود جوسيب إليسيتش الذي سجل رباعية في شباك فالنسيا والحارس بيرلويجي جوليني الغائب بسبب الإصابة، لكنه سيراهن على فاعلية الكولومبي دوفان زاباتا رغم تسجيله لهدف وحيد في دوري الأبطال إضافة إلى لويس موريل.

وستكون مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بحسب المراقبين بين باريسي يطمح لكسر النحس الأوروبي الذي لازمه طويلا والتأهل لمربع الكبار، وإيطالي يسعى لتكملة القصة الجميلة التي بدأها في موسم تاريخي ويحلم بمواصلة المغامرة الاستثنائية الأوروبية.

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