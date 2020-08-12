اخبار الرياضة

الجميل تستضيف دوري المستقبل لكرة القدم

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بمشاركة 8 فرق، أقيم في منطقة الجميل دوري المستقبل لكرة القدم حيث تم تقسيم الفرق على مجموعتين ضمت الأولى أندية التحدي والشرارة ونجوم المستقبل وشباب المستقبل أما الثانية فشهدت وجود أندية المحلة والمدينة والتعاون والصداقة.

وتقام جميع هذه المباريات في ملعب المبروك الدخلي، ومن خلال الافتتاح كرمت اللجنة المشرفة رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل على عطائه الدائم في خدمة النادي والرياضة في المدينة إجمالا.

وعلى الرغم من قرار هيئة الشباب والرياضة في أوقات سابقة تجميد النشاط الرياضي خوفاً من تفشي فيروس كورونا، فإن الأنشطة لم تتوقف ومستمرة في غالبية المدن الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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