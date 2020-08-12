الأهلي بنغازي يمضي بمشاريعه الاستثمارية

اجتمع مجلس إدارة الأهلي بنغازي بحضور رئيسه خالد السعيطي، مع شركة الموجع الفني لمتابعة سير العمل في مجمع الأهلي للذهب والمجوهرات لتقييم سيره وإمكانية استكماله في الفترة القادمة.

وذكر الأهلي بنغازي بصفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رئيس مجلس الإدارة خالد السعيطي شدد في اجتماعه مع شركة المرجع الفني والشريك الاستثماري على ضرورة الإبقاء على المواصفات الفنية، على أن يتم الاهتمام أيضا في التصاميم بأصحاب الهمم العالية.

وكانت إدارة النادي وعدت في وقت سابق بتنفيذ مجموعة من المشاريع الهدف منها إفساح المجال أمامهم لممارسة أنشطتهم في مجتمعهم الليبي بأريحية كاملة.

ويعتبر النادي الأهلي بنغازي من أكثر الأندية المهتمة بالجوانب الاستثمارية في هذه المرحلة ضمن مساعيها الرامية لخلق مصادر دخل جديدة للنادي لتطويره في المستقبل القريب.

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