“الباجي التونسي” يعتذر للأهلي بنغازي بشأن بن عمران

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيان اعتذار من قبل إدارة نادي الأولمبي الباجي التونسي التي كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب سفيان بن عمران دون علم إدارة ناديه.

ودعت إدارة الأولمبي الباجي اللاعب لحضور التدريبات وإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى الفريق التونسي حيث يرتبط بن عمران بعقد يجمعه مع النادي الأهلي بنغازي ممتد حتى عام 2021.

ويُعد بن عمران من أبرز عناصر الأهلي بنغازي وأكثرهم فعالية في منطقة خط الوسط حيث تدرج في الفئات السنية بالنادي وصولا للفريق الأول.

ويمتلك الأهلي بنغازي ثلاثة أسماء تحترف بنظام الإعارة خارج ليبيا حاليا ًجراء توقف الدوري الممتاز وهم جبريل مرسال لاعب نادي الحالة البحريني والثنائي إبراهيم بودبوس والشامخ العبيدي لاعبا فريق حمام الأنف التونسي.

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