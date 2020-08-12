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استعدادا لاستئناف النشاط.. قاريونس يبدأ تجهيز ملعبه

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن مساعيه للاهتمام بالبنية التحتية في النادي، أعلن نادي قاريونس بصفحته في “فيسبوك”، عن وصول الأرضية الخاصة بملعب كرة القدم ومعدات الخاصة بصالة الألعاب الرياضية لبداية تركيبها وتجهيزها لتكتمل الترتيبات التمهيدية لعودة النشاط الرياضي في المستقبل القريب.

وتعمل العديد من الأندية في ليبيا في الفترات الأخيرة على الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها تمهيدا لبداية المرتقبة للنشاط الرياضي فور انحسار فيروس كورونا المتفشي بقوة في ليبيا في الفترات الأخيرة.

وعلى غرار نادي قاريونس يعمل النادي الأهلي بنغازي على تطوير مرافقه وتطوير ملفه الاستثماري بالعديد من المشاريع التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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