استعدادا لاستئناف النشاط.. قاريونس يبدأ تجهيز ملعبه

ضمن مساعيه للاهتمام بالبنية التحتية في النادي، أعلن نادي قاريونس بصفحته في “فيسبوك”، عن وصول الأرضية الخاصة بملعب كرة القدم ومعدات الخاصة بصالة الألعاب الرياضية لبداية تركيبها وتجهيزها لتكتمل الترتيبات التمهيدية لعودة النشاط الرياضي في المستقبل القريب.

وتعمل العديد من الأندية في ليبيا في الفترات الأخيرة على الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها تمهيدا لبداية المرتقبة للنشاط الرياضي فور انحسار فيروس كورونا المتفشي بقوة في ليبيا في الفترات الأخيرة.

وعلى غرار نادي قاريونس يعمل النادي الأهلي بنغازي على تطوير مرافقه وتطوير ملفه الاستثماري بالعديد من المشاريع التجارية.

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