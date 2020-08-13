سان جيرمان يبلغ مربع الكبار لأول مرة منذ ربع قرن

تقرير 218

كتب لفريق العاصمة الفرنسية أن يحتفل بحلول نصف قرن على تأسيسه في لشبونة، فريق عاصمة الأنوار كان مطالبا بتجاوز أتالانتا مفاجأة الموسم الأوروبية لبلوغ نصف النهائي بعد غياب طويل .

وبدأ أتالانتا المباراة مهددا مرمى الحارس كيلور نافاس إلا أن تسديدة الأرجنتيني غوميز لم تسلك طريق الشباك، بعدها الرد الباريسي جاء بشكل أكثر خطورة فكرة نيمار المرتدة بدت وكأنها ستكون داخل الشباك لكن أضاعها بكل غرابة أمام دهشة زميله مبابي .

وحاول الفريق الإيطالي مباغتة الباريسيين برأسية الهولندي هانس هاتيبور التي أبعدها نافاس بكل اقتدار، نافاس ورغم تألقه لم يستطع إبعاد تسديدة ماريو باساليتش الذي افتتح أهداف المواجهة بتسديدة غيرت عداد ملعب دا لوش في لشبونة، نيمار أخذ على عاتقه تسجيل التعادل إلا أنه لم يفلح في العديد من الفرص لينتهي الفصل الأول للمباراة بتفوق في النتيجة لصالح أتالانتا .

وفي الشوط الثاني كاد الفريق الإيطالي أن يعزز تقدمه عبر الألباني بيرات ديميستي وكرته جانبت القائم، وتعزز هجوم بطل فرنسا بدخول العائد من الإصابة كيليان مبابي.

وأنعش دخول مبابي الخط الهجومي بشكل واضح ليزيد معدل الضغط لرفقاء نيمار في أكثر من مناسبة، مرغما الحارس سبورتيلو على الاستسلام لكرة البرازيلي ماركينيوس التي منحت التعادل للباريسيين في الدقيقة التسعين قبل أن ينهار بعد دقيقتين بعد جملة هجومية وتمريرة من البديل مبابي نحو الكاميروني تشوبو موتينغ الذي قضى على آمال كل الإيطاليين، لتتحقق الريمونتادا الباريسية، ويكتب اسم سان جيرمان كأول الواصلين إلى مربع الكبار للمرة الأولى منذ ربع قرن.

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