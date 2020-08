صفقة قد تجمع أسطورتي كرة القدم في الألفية «رونالدو و ميسي»

وفقا للصحفي الإسباني “غيليم بالاغ”، المقرب من نادي برشلونة، فإن “يوفنتوس” تحدث مع برشلونة، من أجل بيع “رونالدو” للأخير، في صفقة قد تجمع أسطورتي كرة القدم في الألفية، “ليونيل ميسي” ورونالدو، معا في فريق واحد.

وفي توجه صادم، كشف صحفي مقرب من برشلونة الإسباني، أن نادي يوفنتوس الإيطالي عرض نجمه الأول كريستيانو رونالدو على النادي الكتالوني، للتخلص من راتبه الضخم.

ووفقا لبالاغ، فإن يوفنتوس يرغب بالتخلص من راتب رونالدو الضخم، الذي يتجاوز 30 مليون يورو سنويا، لذلك بدأ بالتواصل مع أندية أوروبا الكبرى، ومن ضمنها برشلونة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز”، قال بالاغ: “لقد تم عرضه “رونالدو” للبيع لأندية كثيرة، بينها برشلونة. لست متأكدا إن كان باستطاعتهم بيعه مع راتبه الضخم، من سيدفع له هذا المبلغ؟”، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقترب فيه “السيناريو الحلم” من التحقق، وهو لعب ميسي بجانب رونالدو في فريق واحد، وهي الاحتمالية البعيدة التي لطالما مثلت نقاشا للمشجعين.

وعلى الرغم من أن احتمال انتقال رونالدو لبرشلونة ضعيفة جدا، إلا أن فكرة بيعه قد تكون منطقية ليوفنتوس من الناحية المادية، فمصاريف إبقاء رونالدو ضخمة جدا، كما أن بطل إيطاليا يسعى لإعادة بناء الفريق والاعتماد على الشباب، منذ تعيين “أندريا بيرلو” مدربا للفريق

