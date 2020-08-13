أتلتيكو مدريد ولايبزيغ يشعلان ربع النهائي بمواجهة نارية

تقرير 218

يرى الكثيرون أن مواجهة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأنها مباراة لصاحب الدار أمام الوافد الجديد، كيف لا والروخي بلانكوس بلغ النهائي مرتين في آخر ست سنوات وكان كابوسا كبيرا لأبرز الفرق كبرشلونة وبايرن ميونيخ في نسخ ماضية وليفربول حامل لقب النسخة الأخيرة في ثمن النهائي .

وسيعتمد لايبزيغ على حنكة مدربه الشاب يوليان ناغليسمان الذي دوما ما يترك أثرا أينما حل وارتحل، ولا شك بأنه يريد الارتقاء في بورصة المدربين الشبان في أبرز أندية أوروبا.

ويعرف أتلتيكو ولايبزيغ جيدا بأن لا شيء غير الفوز يهم في هذه المواجهة للتأهل إلى الخطوة ما قبل الأخيرة للوصول إلى الهدف المنشود وهو التتويج باللقب الأوروبي الأغلى .

وسيفتقد الفريق المدريدي لجهود شيمي فيرساليكو وأنخيل كوريا المصابين بكورونا واليويفا سينتظر حتى قبل المباراة بساعات للكشف عن نتائج الفحوصات التي أجريت للفريقين قبل يوم واحد من موعد المباراة .

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