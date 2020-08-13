الغواصات الصفراء تتعاقد مع قائد فالنسيا

أعلن نادي فياريال تعاقده مع لاعب الوسط داني باريخو بعقد يتمد لأربعة مواسم قادما من فالنسيا ليعزز صفوفه الموسم المقبل .

وبحسب نادي الغواصات الصفر فإن باريخو سيعزز صفوف فريق المدرب أوناي إيمري حتى 2024، فيما أشارت صحيفة ماركا إلى أن الصفقة كلفت خزائن النادي قرابة 13 مليون يورو .

وكان باريخو قائدا في فالنسيا ولعب معه لتسع سنوات خاض خلالها 383 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 63 هدفا بعد تجربة مع ريال مدريد ليغادر إلى الجار فياريال وذلك بعد خلافات مع مسؤولي الخفافيش.

وأصبح باريخو الصفقة الثالثة في فياريال بعد الياباني تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد إضافة إلى زميله في فالنسيا فرانسيس كوكلين.

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