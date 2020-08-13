ساسي بوعون يغيب عن اجتماع أندية المنطقة الغربية

تأكد غياب رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي بوعون عن اجتماع أندية المنطقة الغربية والذي سيقام مساء اليوم في نادي المدينة.

وأكد ساسي لموقع ريميسا أنه لن يحضر الاجتماع الذي سيشارك فيه عدد من أندية المنطقة الغربية من أجل التشاور حول مستجدات المشهد الرياضي في الفترة الأخيرة.

وتسعى أندية المنطقة الغربية من خلال هذا الاجتماع لتوحيد الصف وإيجاد صيغة موحدة من شأنها تعزيز ما تصبو إليه هذه الأندية. وبحسب رئيس نادي الأهلي فإن أندية السويحلي والاتحاد المصراتي والخمس لن تحضر الاجتماع.

كما أكد ساسي بوعون أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في العشرين من الشهر الجاري بمقر النادي لتوضيح روزنامة الفريق استعدادا للفترة المقبلة، ولم ينس ساسي في تصريحاته لريميسا تجديد رفضه التام لانطلاق الدوري في أكتوبر المقبل.

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