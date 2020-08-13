اخبار الرياضة

طقطق ينضم لقائمة مصابي البورسعيدي بكورونا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيب اللاعب الليبي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي مفتاح طقطق بفيروس كورونا بحسب نتائج المسحة الأولى التي أجراها اللاعب في مصر بعد إصابة عدد من لاعبي الفريق والإطار الفني قبل أيام.

وكانت إدارة نادي المصري البورسعيدي قد أعلنت قبل أيام عن إصابة عدد من أفراد بعثة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود بفيروس كورونا ما أدى إلى عزلهم وتأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

وكان لاعب فريق الأهلي بنغازي محسن معوال قد انضم بدوره لقائمة المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ويمكث هذه الأيام في مدينة الخمس لتلقي العلاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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