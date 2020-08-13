طقطق ينضم لقائمة مصابي البورسعيدي بكورونا

أصيب اللاعب الليبي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي مفتاح طقطق بفيروس كورونا بحسب نتائج المسحة الأولى التي أجراها اللاعب في مصر بعد إصابة عدد من لاعبي الفريق والإطار الفني قبل أيام.

وكانت إدارة نادي المصري البورسعيدي قد أعلنت قبل أيام عن إصابة عدد من أفراد بعثة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود بفيروس كورونا ما أدى إلى عزلهم وتأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

وكان لاعب فريق الأهلي بنغازي محسن معوال قد انضم بدوره لقائمة المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ويمكث هذه الأيام في مدينة الخمس لتلقي العلاج.

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