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إدارة نادي الخمس تجدد الثقة في عماد الدهماني

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت إدارة نادي الخمس الثقة في الإطار الفني بقيادة اللاعب الدولي السابق عماد الدهماني لاستكمال المشوار مع الفريق، حيث بدأت أغلب الأندية الليبية بالتعاقد مع اللاعبين والمدربين تأهبا لعودة النشاط المرتقب في شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد اختارت إدارة الخمس التجديد للدهماني خاصة عقب النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي في أبريل من العام الماضي بسبب الحرب التي كانت دائرة في العاصمة طرابلس.

ويسعى الخمس للمنافسة في الموسم الجديد خاصة أنه قدم أداء قويا في آخر موسمين إذ اعتمد على الإدارة الشابة من خلال تعاقده مع أسامة الحماد وأبوبكر الحرك في الموسم قبل الماضي ومن ثم التعاقد مع عماد الدهماني الذي يملك خبرة واسعة في الملاعب الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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