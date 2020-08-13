إلغاء ماراثون باريس بسبب تفشي كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون باريس إلغاء نسخة العام الحالي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وصعوبة سفر العديد من المشاركين إلى العاصمة الفرنسية.

وأكد منظمو الماراثون الذي كان مقررا إقامته في الخامس عشر من نوفمبر المقبل وأُجّل في العديد من المرات خلال العام الجاري أن صعوبة السفر إضافة إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حالت دون إقامته، ويمتد السباق إلى ما يقارب اثنين وأربعين كيلومترا في العاصمة باريس ويمر في أشهر معالمها كبرج إيفل وشارع الشانزليزيه.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان رسمي عن خيبة أملها بعد التجهيزات في بداية العام وكل من ضحوا من وقتهم للاستعداد لإقامة الماراثون في أكثر من مناسبة.

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