كورونا يقتحم صفوف نادي برشلونة

أعلن مدافع برشلونة الفرنسي جان كلير توديبو إصابته بفيروس كورونا بعد الفحوصات التي أجراها مع مجموعة من زملائه المقرر التحاقهم بالفريق ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وذكرت إدارة برشلونة في بيانها أن توديبو لم يختلط بالبعثة التي سافرت إلى لشبونة وتستعد لمواجهة فريق بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي.

وأعار برشلونة لاعبه الشاب البالغ من العمر 20 عاما إلى شالكه في شهر يناير الماضي واستكمل معهم منافسات الدوري الألماني كما يحظى أيضا باهتمام بعض الأندية من بينها ميلان الإيطالي الذي اقترب في الميركاتو الماضي من ضمه.

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