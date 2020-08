يواصل مدافع فريق النصر حامد الثلبة تدريباته اليومية في الصالة الرياضية وذلك تأهبا لعودة النشاط في شهر أكتوبر المقبل.

ويُجري الثلبة تدريباته في صالة بورقية في مدينة اجدابيا تحت إشراف المدربين جمال وعبدالسلام بورقية.

وأكد اللاعب أن عقده مع نادي النصر ينتهي مطلع العام المقبل وأضاف أنه لا يملك عروضا حاليا، لكنه يسعى لمواصلة تحضيراته حتى يكون جاهزا في الفترة المقبلة.

ويعتبر حامد الثلبة أحد نجوم فريق النصر الذين قادوا الفريق إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد.

The post حامد الثلبة يواصل الـ”تسخين” لعودة النشاط appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية