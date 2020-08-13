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حامد الثلبة يواصل الـ”تسخين” لعودة النشاط

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل مدافع فريق النصر حامد الثلبة تدريباته اليومية في الصالة الرياضية وذلك تأهبا لعودة النشاط في شهر أكتوبر المقبل.

ويُجري الثلبة تدريباته في صالة بورقية في مدينة اجدابيا تحت إشراف المدربين جمال وعبدالسلام بورقية.

وأكد اللاعب أن عقده مع نادي النصر ينتهي مطلع العام المقبل وأضاف أنه لا يملك عروضا حاليا، لكنه يسعى لمواصلة تحضيراته حتى يكون جاهزا في الفترة المقبلة.

ويعتبر حامد الثلبة أحد نجوم فريق النصر الذين قادوا الفريق إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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