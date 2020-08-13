أوديغارد يعود إلى ريال مدريد

قرر ريال مدريد رسمياً استرجاع لاعبه النرويجي مارتين أوديغارد من ريال سوسيداد ليكون ضمن خطط المدرب زين الدين زيدان الموسم المقبل، حيث أبلغ الميرنغي سوسيداد بعدم رغبته في تمديد الإعارة.

وسجل أوديغارد سبعة أهداف ونجح في صناعة ستة أهداف كما يمتلك سجلاً ناجحاً في المراوغات رفقة سوسيداد الموسم الماضي.

وذكرت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن زيدان اتصل باللاعب النرويجي وأبلغه بالقرار بشكل شخصي.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع أوديغارد عام 2017 وتنقّل اللاعب في مجموعة من الإعارات قبل عودته هذه المرة إلى ريال مدريد.

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