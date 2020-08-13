طقطق ضمن قائمة المصابين بكورونا بالمصري البورسعيدي

أخبار ليبيا24

أثبتت الفحوصات الطبية لفيروس كورونا إصابة 20 لاعبًا في صفوف النادي المصري البورسعيدي من بينهم المحترف الليبي مفتاح طقطق.

جاء ذلك بعدما خضع 48 لاعبًا وعضوًا بالجهازين الفني والإداري بالنادي، لمسحة إضافية، الأربعاء، لكنها جاءت مفاجئة للجميع داخل النادي الذي أعلن قبل أيام إصابة 16 فردًا بالوباء العالمي.

وأكدت الفحوصات الجديدة، داخل النادي المصري، تحول 6 حالات إلى إيجابية، وهم النيجيري أوستين أموتو والليبي مفتاح طقطق وحسن علي وكريم العراقي وأحمد شوشة ومدلك الفريق.

ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل لقاء الإسماعيلي والمصري ضمن الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامته غدا الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب.

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