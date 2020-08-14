حداثة لايبزيغ تتفوق على عراقة أتلتيكو مدريد في الأبطال

تقرير 218

دخل أتلتيكو مدريد ولايبزيغ مواجهة ربع نهائي أبطال أوروبا على ملعب خوسيه ألفالادي في لشبونة مثقلين بغيابات بسبب أزمة كورونا والتفكير في الوصول إلى نصف النهائي.

وجاءت أبرز محاولات الروخي بلانكوس في الشوط الأول عبر البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سدد من مسافة قريبة أبعدها حارس لايبزيغ إلى ركنية، الفريق الألماني سيطر على مجريات الشوط الأول وكاد أن يباغت أتلتيكو بهدف خاطف في الوقت بدل الضائع بكرة رأسية.

وبعد الاستراحة بخمس دقائق وجدت ثيران لايبزيغ ضالتها في الإسباني داني أولمو الذي سجل برأسية بعد عرضية النمساوي مارسيل سبيتسير، البرتغالي جواو فيليكس الذي استنجد به المدرب سيميوني أرغم دفاع لايبزيغ على الوقوع في المحظور ليتحصل على ضربة جزاء تكفل بتنفيذها بنفسه موقّعاً على التعادل في الدقيقة الحادية والسبعين.

وتواصل تألق البدلاء من جانب لايبزيغ هذه المرة عبر الأمريكي تايلر أدامز الذي سدد كرة اخترقت دفاع الروخي بلانكوس قبل أن تهز شباك يان أوبلاك، لتتفوق حداثة لايبزيغ على عراقة أتلتيكو مدريد وينهي فريق المدرب ناغليسمان احتكار بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند تمثيل ألمانيا في مربع كبار دوري الأبطال طيلة السنوات الأخيرة.

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