برشلونة وبايرن ميونخ في ملحمة ملعب النور

تقرير 218

في مواجهة ربما هي الأبرز في الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يلتقي برشلونة وجهاً لوجه مع بايرن ميونخ في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين فالفائز سيحجز مكاناً له في المربع الذهبي إلى جانب باريس سان جيرمان ولايبزيغ.

مواجهات الفريقين متكافئة وإن كان برشلونة يملك أفضلية طفيفة إلا أن بايرن اليوم ليس مثل بايرن أمس فكتيبة هاينس فليك مستعدة لهذه المواجهة خاصة أنها منتشية بتتويج محلي وبفوز ذهابا وإيابا على حساب تشيلسي وبنتيجة كبيرة بمجموع سبعة أهداف لهدف، إضافة إلى أنه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته في دوري الأبطال هذه النسخة ضف على ذلك أنه حقق سبعة وعشرين انتصارا مثاليا في آخر مبارياته.

وفي الجهة المقابلة لا يبدو برشلونة بأفضل حالاته فالتخبط الذي حدث منتصف الموسم بإقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتين أثر على مستوى الفريق وأدى إلى خسارتهم لقب الليغا، والبلوغرانا أيضا يريد المقاتلة من أجل تجاوز نكسات روما وليفربول في الموسمين الأخيرين، ولكن البرسا يملك في صفوفه أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي وميسي وحده من سيحدد شكل الفريق في مواجهة اليوم فإذا حضرت نجاعة البرغوث الأرجنتيني فهذا يعني أن برشلونة سيكون في أفضل حالاته وتجاوزه سيكون صعبا.

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