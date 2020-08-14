بسبب كورونا.. تأجيل الدوري السوداني لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد السوداني تأجيل استئناف بطولته المحلية لأجل غير مسمى بسبب ازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الأندية قد اجتمعت في شهر يونيو الماضي وصوتت على عودة المسابقة في شهر أغسطس الحالي إلا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا حالت دون ذلك.

وكان الهلال قد تصدر منافسات الدوري السوداني برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه وغريمه المريخ الذي يتواجد في المركز الثاني.

ويعاني العالم في الأيام الأخيرة من ازدياد مستمر في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا وهذا ما دعا العديد من الاتحادات الأهلية إلى العودة لقرار التأجيل.

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