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بسبب كورونا.. تأجيل الدوري السوداني لأجل غير مسمى

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الاتحاد السوداني تأجيل استئناف بطولته المحلية لأجل غير مسمى بسبب ازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الأندية قد اجتمعت في شهر يونيو الماضي وصوتت على عودة المسابقة في شهر أغسطس الحالي إلا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا حالت دون ذلك.

وكان الهلال قد تصدر منافسات الدوري السوداني برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه وغريمه المريخ الذي يتواجد في المركز الثاني.

ويعاني العالم في الأيام الأخيرة من ازدياد مستمر في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا وهذا ما دعا العديد من الاتحادات الأهلية إلى العودة لقرار التأجيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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