إصابة الدولي الليبي مفتاح طقطق بفيروس “COVID-19”

القاهرة 14 أغسطس 2020 (وال)- أصيب اللاعب الدولي الليبي ولاعب فريق المصري البورسعيدي مفتاح طقطق بفيروس “كورونا” المستجد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري البورسعيدي – بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي – أن نتيجة المسح التي أجراها الفريق أمس الخميس، أسفرت عن ثبوت إصابة “20” لاعبًا بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال المصدر ذاته إن ذلك جاء بعدما خضع “48” لاعبًا وعضوًا بالجهازين الفني والإداري، لمسحة إضافية صباح الأربعاء، وأن هناك “4” حالات إيجابية تحولوا إلى سلبية، وهم : عمرو موسى، عمر كمال عبد الواحد، زياد فرج، وأحمد يوسف.

وأشار المصدر إلى أن “6” حالات تحولت إلى إيجابية، وهم : النيجيري أوستين أموتو، الليبي مفتاح طقطق، حسن علي، كريم العراقي، أحمد شوشة، ومدلك الفريق.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في مصر، قد أعلنت في وقت سابق؛ تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود التي كانت مقررة أن تُلعب الاثنين الماضي، لوجود 16 حالة مصابة بفيروس “كورونا”، ضمن صفوف الفريق البورسعيدي. (وال- القاهرة) س أ/ ر ت

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