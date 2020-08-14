اجتماع التأسيسي للاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية

بنغازي 14 أغسطس 2020 (وال)- عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية، اجتماعها التأسيسي لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح الخميس، الاتفاق على تفويض اللجنة الأولمبية الليبية، للإشراف على انتخابات الاتحاد الليبي للرياضات الالكترونية، والذي تحدد في 12 سبتمبر المقبل.

وقال مراقب عن اللجنة الأولمبية الليبية السيد علي صابر، إنه بعد انتساب عدد من الأندية الذين أضحوا يشكلون قوام الاتحاد، فإنه يمكن إجراء الانتخابات وفق ما نصت عليه اللوائح، واصفًا الاجتماع بالناجح. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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