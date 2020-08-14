استكمالاً لسلسلة صفقاته.. أبوسليم يضم الحارس محمد مصباح

تعاقد نادي أبوسليم مع الحارس محمد مصباح لمدة موسمين ليواصل الفريق تحركاته في الميركاتو الحالي.

وفي تصريح خاص لموقع ريميسا الرياضي قال مصباح إنه تلقى عرضين من أندية أبوسليم والاتحاد المصراتي لكنه فضل الأول لأنه وضع استراتجية للمنافسة على الدوري الموسم المقبل من خلال سلسلة تعاقداته في الفترة الأخيرة ومن أبرزها أيضا المدافع الدولي السابق طارق الجمل الذي سبق له تمثيل ألوان أندية الاتحاد والأهلي بنغازي.

ودخل نادي أبوسليم الرياضي فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقوة بعدما نجح في إقناع أكثر من لاعب بارز وموهوب بالدفاع عن لونيه الأزرق والأصفر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في الأيام الماضية عن انطلاق منافسات الدوري الممتاز في شهر أكتوبر القادم دون أن يوضح الآلية المتبعة لذلك.

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