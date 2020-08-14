اخبار الرياضة

بصالة مُتكاملة.. نادي السد يواصل تعزيز بُنيته التحتية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل نادي السد بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي الاهتمام بالبنية التحية والمشاريع الاستثمارية بالنادي حيث دشن مشروعا جديدا يتمثل في افتتاح صالة رياضية متكاملة وذلك في عدة ألعاب رياضية منها بناء الأجسام الفتنس والقوة البدنية إضافة لألعاب أخرى.

وشهد افتتاح الصالة حضور لفيف من مسئولي ومتابعي الرياضة في بنغازي فرحة بافتتاح هذا المشروع الرياضي إذ تعتبر صالة نادي السد من أحدث الصالات في بنغازي وتم تجهيزها بأحدث الآلات والمعدات إضافة إلى التعاقد مع أبرز المدربين للإشراف على مرتادي الصالة.

عمل كبير من قبل القائمين على نادي السد لافتتاح هذه الصالة الرياضية بأحدث المعدات حيث يعتبر السد من أكثر الأندية مواكبة على مستوى ليبيا للتطور المستمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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