بصالة مُتكاملة.. نادي السد يواصل تعزيز بُنيته التحتية

يواصل نادي السد بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي الاهتمام بالبنية التحية والمشاريع الاستثمارية بالنادي حيث دشن مشروعا جديدا يتمثل في افتتاح صالة رياضية متكاملة وذلك في عدة ألعاب رياضية منها بناء الأجسام الفتنس والقوة البدنية إضافة لألعاب أخرى.

وشهد افتتاح الصالة حضور لفيف من مسئولي ومتابعي الرياضة في بنغازي فرحة بافتتاح هذا المشروع الرياضي إذ تعتبر صالة نادي السد من أحدث الصالات في بنغازي وتم تجهيزها بأحدث الآلات والمعدات إضافة إلى التعاقد مع أبرز المدربين للإشراف على مرتادي الصالة.

عمل كبير من قبل القائمين على نادي السد لافتتاح هذه الصالة الرياضية بأحدث المعدات حيث يعتبر السد من أكثر الأندية مواكبة على مستوى ليبيا للتطور المستمر.

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