رابطة الأندية الإنكليزية تحدد مواعيد انطلاق الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز مواعيد انطلاق الموسم الكروي للموسم المقبل في البريمرليغ وكأس إنكلترا ورابطة الأندية المحترفين .

وسينطلق الموسم في الثاني عشر من سبتمبر المقبل موعد الجولة الأولى من البريمرليغ، فيما سينتهي الموسم الكروي في الثالث والعشرين من مايو القادم وذلك لإفساح المجال أمام اللاعبين لأخذ وقت كاف من الراحة والتحضير لبطولة أمم أوروبا التي ستقام في يونيو .

وأكدت الرابطة أنه لن يكون هناك إعادة لمباريات كأس الاتحاد الإنكليزي في حال انتهائها بالتعادل وذلك لتخفيف ضغط المباريات على الأندية خلال الموسم الجديد، فيما لن تلعب أيضا مباريات كأس الكاراباو بنظام الذهاب والإياب وسيتم الاكتفاء بلعب مباراة واحدة وذلك بصورة استثنائية .

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