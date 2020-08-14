رئيس نادي الأخضر يتابع سيّر المشاريع من ضمنها مشروع المجمع الرياضي

البيضاء 15 أغسطس 2020 (وال)- قام رئيس مجلس إدارة نادي الأخضر الأستاذ عبد المطلب ثابت، بجولة تفقدية لمراحل سير المشاريع داخل النادي، من بينها مشروع المجمع الرياضي.

وبحسب المركز الإعلامي لنادي الأخضر، يُرافق رئيس النادي خلال زيارته أمس الخميس، المدير التنفيذي للنادي الأستاذ فتح الله بوزهرة.

واطلع المدير التنفيذي للنادي الأستاذ فتح الله بوزهرة، رئيس النادي؛ نسب الإنجاز في المشاريع والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية بالنادي، واستغلال توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة “كورونا”.

وجاري العمل الآن على تجهيز واستكمال الملعب الجانبي؛ لمجمع الألعاب الرياضية داخل النادي، الذي يعتبر ضمن الخطة المستقبلية لمجلس إدارة النادي، بهدف الارتقاء بالقلعة الخضراء. (وال- البيضاء) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال