بايرن ميونيخ يُظلِم ملعب النور على برشلونة

ملعب النور كان مظلما على برشلونة في مواجهته أمام عملاق ألمانيا برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ،، لقاء واحد حسم كل النقاشات.

وكانت بداية المواجهة كما يريدها كبير ألمانيا الذي نجح في افتتاح الأهداف مبكرا عبر توماس مولر، رد الكتلان لم يدم طويلا بعدما تمكنوا من تسجيل التعادل بالنيران الصديقة عبر المدافع دافيد ألابا بكرته التي غالطت الحارس مانويل نوير .

تشتت البافاري بعد هدف برشلونة كاد يستغله ميسي من كرة عرضية أوقفها القائم الأيمن للبايرن، بعدها الجناح الكرواتي إيفان بريسيتش أعاد الثقة للبافاريين بعدما سجل الهدف الثاني مستغلا هفوة في دفاع برشلونة، وليستعيد بعدها البايرن نسق المواجهة بالطول والعرض.

وواصل دفاع برشلونة معاناته بعدما استلم سيرج غنابري كرة عزز من خلالها تقدم الماكينات بالهدف الثالث وسط ضياع مدافعي برشلونة. سطوة الألمان أكملها توماس مولر الذي عاد وسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع للبايرن دون أي رد فعل لكتيبة كيكي سيتين .

وفي الشوط الثاني وبعد مرور إحدى عشرة دقيقة أعاد لويس سواريز الأمل للبلوغرانا بعدما مر من بواتينغ مقلصا الفارق لبرشلونة بالهدف الثاني .أمل تلاشى بسرعة بعدما تمكن ألفونسو ديفيز من التلاعب بسيميدو مؤكدا أحقيته بلقب الظهير العصري ومهديا لكيميتش تسجيل الهدف الخامس للألمان .

ودخل كوتينيو لإكمال المهمة أمام فريقه السابق والعائد إليه ،، البرازيلي لم يتأخر ومرر كرة الهدف السادس لهداف الموسم روبيرت ليفاندوفيسكي الذي سجل الهدف السادس من كرة رأسية أكدتها تقنية الفيديو.

وعاد كوتينيو ليضيف الهدف السابع معمقا الفارق وسط ذهول كل لاعبي برشلونة ونجمه ليونيل ميسي، قبل أن يختتم النجم البرازيلي مهرجان الأهداف في ليلة كابوسية لن ينساها برشلونة.

وخرج البارسا من حسابات الموسم دون أي لقب وتبدأ أزمته بالصورة الصحيحة، فيما حجز البافاري مقعده في المربع الذهبي موجها رسالة قوية اللهجة لكل الفرق في سعيه للتتويج باللقب السادس في تاريخه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية