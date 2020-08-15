نجوم السلماني يفتتح مقره الإداري الجديد وملعب لـ”خماسيات كرة القدم”

بنغازي-العنوان

احتفى نادي نجوم السلماني، الجمعة، بافتتاح مبنى إداري جديد بمرافق إدارية متكاملة، وذلك بحضور شخصيات رياضية وقدامى اللاعبين.

كما تم خلال الاحتفالية التي نظمت بمقر النادي بمنطقة السلماني في بنغازي افتتاح ملعب كرة القدم الخماسية بعد صيانته وتجديده ضمن استثمارات النادي التي يعمل من خلالها في تطوير النادي.

وتضم الإدارة الجديدة عدد من المكاتب الإدارية التابعة للنادي وصالة اجتماعات متكاملة، ومنصة لعقد المؤتمرات الصحفية الخاصة بأخبار النادي ومسجد.

وفي ختام الحفل كرم رئيس مجلس إدارة النادي المهندس مصطفة الدينالي عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية التي ساهمت في تطوير النادي.