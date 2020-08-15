رسمياً.. أرسنال يتعاقد مع البرازيلي ويليان لـ3 سنوات

أعلن نادي أرسنال تعاقده رسميا مع البرازيلي ويليان قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد انتقال حر.

وذكر الموقع الرسمي لأرسنال أن ويليان وقع على عقود انتقاله لصفوف بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع البلوز.

وقرر ويليان مغادرة تشيلسي بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء تعاقده مع النادي اللندني بعدما رفض الجناح البرازيلي العرض الأخير من البلوز بالتجديد لموسمين إضافيين، بينما أصر ويليان على تجديد التعاقد لمدة 3 مواسم.

وخاض ويليان 339 مباراة خلال مسيرته مع تشيلسي منذ انضمامه في 2013 قادما من شاختار الأوكراني حيث سجل 63 هدفا وحصد خمس بطولات مع البلوز.

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