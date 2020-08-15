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الزنتان تحتضن البطولة الأولى للرماية بالبندقية الهوائية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في الملاعب الجانبية بالمدينة الرياضية الزنتان البطولة التنشيطية الأولى للرماية بالبندقية الهوائية والتي نظمتها أكاديمية الشروق الرياضية بالزنتان وبرعاية من محلات الرحال لمعدات الصيد والتخييم وإشراف حكام من نادي الشروق في الزنتان.

وشارك في البطولة أكثر من 30 من أشبال الأكاديمية الذين خضعوا لاختبارات فايروس كورونا قبل مشاركتهم، وتحصل على الترتيب الأول اللاعب محمد أبوزيد والثاني عبدالله البكوش والثالث أيوب الهادي الأزهري، واختيرت التراتيب العشرة الأولى من ضمن الذين ستخصص لهم محلات الرحال رحلة تخييم في البراري.

ويذكر أن أكاديمية الشروق الرياضية سبق لأشبالها المشاركة في دورات عربية في المغرب، وتأجلت مشاركتهم في الدورة العربية بتونس وبطولة (قونيا) بالسويد وبطولة الجزائر بسبب إجراءات فايروس كورونا وتلقى أشبال الأكاديمية عروضا للعب خارج ليبيا، اثنان من الجزائر وواحد من تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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