تكليف “قريميدة” مستشارا لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية

عين رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق المهندس محمد قريميدة مستشارا له وأوكل له عدة مهام حسب القرار رقم 41.

ونص القرار على أن يتولى “قريميدة” 4 مهام وهي، ما يحال إليه من رئيس اللجنة من مذكرات ورسائل، وإبداء الرأي القانوني الرياضي الأولمبي فيما يحال له من الرئيس.

كما كُلِّف بموجب القرار بالمساهمة في وضع اللوائح والنظم الفنية المتعلقة بالشأن الأولمبي، ومساعدة الاتحادات الرياضية والإدارات باللجنة في الاستشارات المتعلقة بالحركة الأولمبية.

ويعتبر قريميدة من الشخصيات الرياضية الليبية التي تملك خبرة واسعة في المجال إذ تولى عدة مناصب كان آخرها مراقب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

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