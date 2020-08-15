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تكليف “قريميدة” مستشارا لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عين رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق المهندس محمد قريميدة مستشارا له وأوكل له عدة مهام حسب القرار رقم 41.

ونص القرار على أن يتولى “قريميدة” 4 مهام وهي، ما يحال إليه من رئيس اللجنة من مذكرات ورسائل، وإبداء الرأي القانوني الرياضي الأولمبي فيما يحال له من الرئيس.

كما كُلِّف بموجب القرار بالمساهمة في وضع اللوائح والنظم الفنية المتعلقة بالشأن الأولمبي، ومساعدة الاتحادات الرياضية والإدارات باللجنة في الاستشارات المتعلقة بالحركة الأولمبية.

ويعتبر قريميدة من الشخصيات الرياضية الليبية التي تملك خبرة واسعة في المجال إذ تولى عدة مناصب كان آخرها مراقب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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