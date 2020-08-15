الأهلي طرابلس يُجهّز احتفالية ذكرى تأسيسه

عقد في مقر إدارة نادي الأهلي طرابلس اجتماع ضم كلا من ساسي أبوعون رئيس النادي وعلي الأسود نائب الرئيس والمدير التنفيذي علي العربي إضافة إلى رئيس رابطة المشجعين دخيل السنوسي وعدد من أعضاء الرابطة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نشاطات الرابطة ومدى تواصلها مع المندوبين في كل مدن ليبيا، أيضا تم التنسيق لتشكيل لجنة التنظيم الخاصة بالاحتفالية التي سيقيمها النادي بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيسه.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي فإنه قد تم خلال الاجتماع الاستماع لنشيد النادي بعد تقديمه من عادل العجيلي ومن المقرر أن تتم إحالته لأمانة الجمعية العمومية لاعتماده.

وكانت رابطة مشجعي الأهلي قد عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات للبحث والتشاور حول تنظيم احتفالية الذكرى 70 لتأسيس النادي، والتي توافق يوم 19 سبتمبر 2020.

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