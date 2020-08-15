مواجهة “الإمكانات المادية والبشرية” بين مانشستر سيتي وليون

تقرير 218

يدخل مانشستر سيتي أمام ليون في مواجهة ستجمع فريقين حاضرين في الساحة الأوروبية منذ سنوات ليست بالقصيرة، حيث يدخل السيتي بإمكانياته البشرية والمادية آخر مواجهات الدور ربع النهائي لضمان بلوغ المربع الأخير للمسابقة التي استعصت عليه في السنوات الماضية وها هو أمام مفترق طرق بعد إزاحته ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجا باللقب في ثمن النهائي.

ومن الجهة الأخرى ليون الذي أصبح فريقا ينافس كل كبار أوروبا منذ سنوات بفضل مركز التكوين الذي أنجب العديد من المواهب الفرنسية والمحترفة، لكن أيضا بفضل نتائجه التي جعلته يواجه في كل موسم كبار القارة بشخصية خاصة صنعتها إدارة النادي بقيادة جون ميشيل أولاس .

وترجح المواجهة تأهل وصيف البريمرليغ نسبة لمستواه خلال الموسم ، إلا أن ليون وبالروح التي أظهرها في مباريات أبطال أوروبا وخصيصا في المواجهة أمام يوفنتوس يمكنهم أيضا أن يقفوا سدا منيعا أمام واحد من بين المرشحين لنيل اللقب.

ولن تقلل القمة الإنكليزية الفرنسية تكهنات المرشح إلى مرحلة نصف النهائي فرغم الفارق الفني والمادي ستكون قمة المباريات إلا أن القدرة لأبناء المدرب رودي غارسيا قد تحدث المفاجأة كما حصل في مباراة لايبزيغ وأتلتيكو مدريد، فهل ستتواصل المفاجآت في البطولة الأعرق أوروبيا أم أن للمنطق رأي مغاير.

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