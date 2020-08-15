“سكاي سبورت”: سيتين أولى ضحايا إهانة برشلونة أمام البافاري

كشفت شبكة سكاي سبورت أن إدارة النادي الكاتالوني قررت إقالة المدرب كيكي سيتين ليكون بذلك أولى ضحايا الهزيمة الكبرى والكارثية أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت سكاي سبورت في تقريرها أنه تم اتخاذ قرار الإقالة ليكون بشكل رسمي خارج الإدارة الفنية لبرشلونة الموسم المقبل وذلك عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميوينخ وإنهاء الموسم بدون التتويج بأي لقب هذا الموسم.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو بأنه سيعلن بعض القرارات المهمة التي سيعلن عنها النادي في الأيام القادمة.

وودع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 ليواصل الفريق الكاتالوني أزماته المتعاقبة وينهي الموسم بدون التتويج بأي لقب.

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