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تأجيل لقاء “الرجاء” و”سريع وادي زم” بسبب كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم إلغاء مباراة فريق الدولي الليبي سند الورفلي الرجاء البيضاوي وسريع وادي زم الذي يضم في صفوفه المعتصم بوشناف والتي كان من المقرر إقامتها اليوم لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات البطولة المغربية للمحترفين وذلك بسبب إصابة لاعبين من وادي زم بفيروس كورونا.

وكان جميع لاعبين الفريق قد أجروا تحاليل كورونا قبل المباراة لتتأكد إصابة لاعبين بالفيروس، الأمر الذي أدى إلى حجر باقي اللاعبين امتثالا للبروتوكول الصحي.

وسيجري جميع اللاعبين مسحة طبية أخرى خلال يومين للتأكد من عدم إصابة آخرين بالفيروس ، هذا وأكدت مصادر لـ218 أن المعتصم بوشناف في حالة جيدة وأن نتيجته كانت سالبة ويلتزم اللاعب الليبي حاليا بالحجر الصحي حاله حال بقية زملائه في الفريق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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