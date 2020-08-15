تأجيل لقاء “الرجاء” و”سريع وادي زم” بسبب كورونا

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم إلغاء مباراة فريق الدولي الليبي سند الورفلي الرجاء البيضاوي وسريع وادي زم الذي يضم في صفوفه المعتصم بوشناف والتي كان من المقرر إقامتها اليوم لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات البطولة المغربية للمحترفين وذلك بسبب إصابة لاعبين من وادي زم بفيروس كورونا.

وكان جميع لاعبين الفريق قد أجروا تحاليل كورونا قبل المباراة لتتأكد إصابة لاعبين بالفيروس، الأمر الذي أدى إلى حجر باقي اللاعبين امتثالا للبروتوكول الصحي.

وسيجري جميع اللاعبين مسحة طبية أخرى خلال يومين للتأكد من عدم إصابة آخرين بالفيروس ، هذا وأكدت مصادر لـ218 أن المعتصم بوشناف في حالة جيدة وأن نتيجته كانت سالبة ويلتزم اللاعب الليبي حاليا بالحجر الصحي حاله حال بقية زملائه في الفريق.

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