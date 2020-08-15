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الاتحاد المصراتي يحتفل بذكرى تأسيسه الـ55

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحتفل اليوم أبناء نادي الاتحاد المصراتي بذكرى تأسيسه الـ55 حيث نظمت إدارة النادي احتفالية سيتخللها عدة فعاليات رياضية.

وستقام مساء اليوم على أرضية ملعب النادي مباراة استعراضية ستجمع بين قدامى اللاعبين والفريق الأول لكرة القدم وستلعب المباراة لمدة أربعين دقيقة فقط مقسمة على شوطين نظرا لظروف التوقف التي يمر بها الرياضيين بسبب كورونا.

وسيقدم التراس الاتحاد المصراتي لوحات استعراضية احتفالا بذكرى التأسيس، وذكر المركز الإعلامي للنادي أن جميع الحضور سيلتزمون بكل التعليمات من ارتداء الكمامات والقفازات إلى المحافظة على المسافة القانونية لضمان التباعد الاجتماعي وذلك لسلامة الجميع ووقايتهم من انتقال الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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