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فريق المروج يمطر شباك الرديف بتسعة أهداف

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المروج مع نظيره فريق الرديف وديا ضمن استعدادات الفريقين لعودة المنافسات في الفترة المقبلة.

وانتهت المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الناجي في مدينة المرج لصالح الفريق الأول بنتيجة عريضة إذ حسم اللقاء بتسعة أهداف دون رد تناوب على تسجيلها كل من سالم أخريش بخمسة أهداف والساعدي الحلقة بهدفين وهدف لكل من محمد الزروق، وأقدورة الجحاوي.

ويأتي هذا اللقاء الودي في إطار استعدادات المروج لاستئناف النشاط الرياضي، ويسعى الجهاز الفني للفريق للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية للاعبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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