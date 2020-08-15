وفاة لاعب المنتخب الليبي الأسبق عيسي مخلوف اثر ذبحة صدرية

بنغازي 15 أغسطس 2020 (وال) – انتقل إلى رحمة الله تعالي مساء اليوم السبت لاعب فريق التحدي سابقًا، ولاعب المنتخب القومي الليبي لكرة القدم، المدرب عيسي مخلوف .

حيث سقط الفقيد مخلوف على أرض الملعب، أثر ذبحة صدرية مفاجئة .

ونعي العديد من الشخصيات الرياضية الفقيد على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين : “تلقين خبر وفاة الصديق وزميل العمل لاعب فريق التحدي في عصره الذهبي في السبعينيات ولاعب المنتخب القومي الليبي في كرة القدم ومدرب اللعبة عيسي مخلوف ذي الروح الشبابية المرحة، كالصاعقة في قلوبنا، ولا نقول إلا ما يرضي الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. (وال – بنغازي)

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