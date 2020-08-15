اختيار أرنولد أفضل لاعب واعد في البريمرليغ

اختير لاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الماضي بعدما قدم مستويات رائعة وتوج مع فريقه بالبريمرليغ لأول مرة منذ 30 عاما.

وساهم أرنولد صاحب الواحد والعشرين عاما في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي وفاز بالجائزة بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات والجمهور ليصبح أول لاعب يحصد الجائزة بنظامها الجديد والذي يشترط للفوز بها أن يكون سن اللاعب 23 عاما أو أقل في بداية الموسم.

وتفوق الظهير الإنكليزي على العديد من المنافسين على الجائزة أبرزهم أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وجاك جريليتش من أستون فيلا، وثنائي البلوز كريستيان بوليسيتش ومايسون ماونت إضافة إلى حارس شيفيلد يونايتد دين هيندرسون.

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