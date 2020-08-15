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اختيار أرنولد أفضل لاعب واعد في البريمرليغ

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختير لاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الماضي بعدما قدم مستويات رائعة وتوج مع فريقه بالبريمرليغ لأول مرة منذ 30 عاما.

وساهم أرنولد صاحب الواحد والعشرين عاما في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي وفاز بالجائزة بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات والجمهور ليصبح أول لاعب يحصد الجائزة بنظامها الجديد والذي يشترط للفوز بها أن يكون سن اللاعب 23 عاما أو أقل في بداية الموسم.

وتفوق الظهير الإنكليزي على العديد من المنافسين على الجائزة أبرزهم أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وجاك جريليتش من أستون فيلا، وثنائي البلوز كريستيان بوليسيتش ومايسون ماونت إضافة إلى حارس شيفيلد يونايتد دين هيندرسون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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