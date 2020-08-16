وفاة اللاعب الدولي السابق عيسى مخلوف عن عمر 65 عاما

أخبار ليبيا24 – رياضة

توفي اللاعب الدولي السابق عيسى مخلوف لاعب نادي التحدي والمنتخب الوطني لكرة القدم خلال فترة السبعينات من القرن الماضي.

وصعدت مخلوف روحه بعد إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك خلال مشاركته في مباراة ودية للاعبين القدامى على أرضية ملعب نادي التحدي مساء اليوم السبت.

ويعتبر مخلوف أحد أبرز اللاعبين الذين انجبتهم مدينة بنغازي ونادي التحدي عبر التاريخ، كما يعد أحد أبرز اللاعبين في ليبيا خلال فترة السبعينات.

وساهم مخلوف مع زملائه بفريق التحدي في إحراز لقب بطولة الدوري في موسم 1976 / 1977، وتوجه عقب اعتزاله لعب كرة القدم إلى عالم التدريب، ودرب قيادة العديد من فرق منها التحدي والطيران والنجم الساحلي.

كما يعد أيقونة من أيقونات الرياضة في ليبيا، واتفق الجميع في الوسط الرياضي والاجتماعي على موهبته وأخلاقه العالية، وقد نعته الأوساط الرياضية والاجتماعية في بنغازي.

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