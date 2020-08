على خلفية خسارة الفريق المهينة أمام بايرن ميونيخ 2-8 في دوري الأبطال. تقارير إسبانية تكشف، أن نادي برشلونة فتح الباب أمام رحيل جميع لاعبيه هذا الصيف، باستثناء 4 لاعبين.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن هناك لاعبين قرر النادي الكتالوني التخلي عنهم بالفعل هذا الصيف، يأتي في مقدمتهم المدافع الفرنسي “صامويل أومتيتي”، الذي غاب عن معظم مباريات الفريق هذا الموسم بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

كما يتوقع بيع جونيور فيربو، وإيفان راكيتيتش الذي تبقى سنة واحدة في عقده ويرفض الرحيل هذا الصيف، والأمر نفسه ينطبق على أرتورو فيدال.

كما سيتخلى برشلونة أيضا عن رافينيا، الذي تمت إعارته 3 مرات، ومارتين بريثويت، الذي انضم للفريق في شهر فبراير الماضي ولم يقدم أي إضافة تذكر، وسيحاول النادي التخلص أيضا من فيليبي كوتينيو، في حين تم بالفعل بيع آرتور ميلو ليوفنتوس مقابل 80 مليون.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن صحيفة “سبورت”، أن برشلونة لن يتمسك بحرسه القديم إن قرر أحدهم الرحيل وإنهاء تجربته في ملعب “كامب نو”، والحديث هنا عن المخضرمين، لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكي، وجوردي ألبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيدرس أيضا العروض التي ستقدم لأنطوان غريزمان، وعثمان ديمبيلي، ونيلسون سيميدو.

وشددت على أن 4 لاعبين فقط لن يفرط فيهم برشلونة هذا الصيف، ولا يمكن المساس بهم، وهم الأسطورة ليونيل ميسي، والحارس أندريه تير شتيغن، ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ، وبدرجة أقل، المدافع كليمون لونغليه.

The post على خلفية خسارة الفريق برشلونة يعرض الفريق للبيع باستثناء 4 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا