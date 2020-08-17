إدارة نادي المدينة تشتكي التريكي وتنذر عكاشة

قررت إدارة نادي المدينة تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن طريق الاتحاد الليبي ضد اللاعب عبدالحكيم التركي، حارس مرمى الفريق الأول.

ووقع الللاعب الأيام الماضية على عقد انتقال إلى الأهلي طرابلس رغم أن عقده لا يزال ساري المفعول مع نادي المدينة والذي يرغب في الاحتفاظ بلاعبيه تأهبا للموسم الجديدي.

وفي السياق ذاته وجهت إدارة النادي إنذارا أخيرا للظهير محمود عكاشة للعودة للتدريبات بعد أن وقع عقدا مع نادي الأفريقي التونسي بدون موافقة نادي المدينة.

ويسعى أبناء الحواتة لتجهيز الفريق بأفضل صورة ليكون منافسا قوياً ويحجز مكاناً له في الموسم المقبل.

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