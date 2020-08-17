السويحلي يشكل لجنة لمراجعة وتقييم عقود اللاعبين

شكلت اللجنة التسيرية لنادي السويحلي برئاسة علي حسن صوان لجنة لتتولي مهام مراجعة عقود الرياضيين حسب القرار رقم 8 لسنة 2020.

وضمت اللجنة كلا من حسن شكشاكة رئيسا وعضوية مصطفى كناوص ومحمود محجوب وأحمد محمد بيك ومحمد فيدان.

وبموجب القرار، ستتولى اللجنة مراجعة وتقييم عقود كافة الرياضيين بالفريق الأول لكرة القدم وحصر الالتزامات القائمة والإعداد للموسم الجديد، كما منحت إدارة النادي للجنة الحق الكامل في التواصل مع الرياضيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات السويحلي للموسم الرياضي الجديد الذي من المفترض أن ينطلق في الخامس عشر من أكتوبر المقبل، حسبما صرح به أعضاء المكتب التنفيدي باتحاد الكرة.

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