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إنتر ميلانو أمام فرصة العودة للواجهة الأوروبية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

سيدخل إنتر ميلانو مواجهة الخطوة الأخيرة للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي بمواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني على ملعب دوسلدورف.

وتوقع مدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي أن تكون المواجهة أمام شاختار هي الأصعب للفريق حتى الآن في الموسم، محذراً من الكتيبة البرازيلية التي يمتلكها الأوكران كونهم المحركين الأساسيين لخط الوسط والهجوم.

وسيعتمد الإنتر على نجمه وهدافه روميلو لوكاكو الذي قدم موسماً استثنائياً مع الفريق بتسجيله في كل البطولات الممكنة، كما من المنتظر أن يدخل ممثل إيطاليا الوحيد في البطولات الأوروبية المباراة بذات الأسماء التي خاضت مباراة باير ليفركوزن في ربع نهائي المسابقة.

وفي المقابل سيدخل شاختار المباراة وكله أمل بتكملة مشواره الناجح في المسابقة الأوروبية بعدما تمكن في دور الثمانية من إزاحة بازل السويسري بنتيجة عرضية وبتألق برازيلي معتاد، كما أشار مدربه البرتغالي لويس كاسترو إلى أن الفريق شاهد خصمه الإيطالي جيدا قبل مواجهة ملعب دوسلدورف مشيراً إلى أن المباراة ستكون أصعب مما يتخيلها المتابعون.

وستفتح المواجهة الباب أمام عودة إنتر ميلانو إلى نهائي بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، فيما يأمل شاختار أن يفاجئ الجميع ويتأهل إلى النهائي ليضرب أحد الطرفين موعدا مع إشبيلية في نهائي كولن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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