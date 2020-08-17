إدارة الإفريقي تفتح الملعب الجديد أمام عشاق الرياضة

عقب افتتاح الملعب الجديد في نادي الأفريقي درنة، قررت إدارة النادي السماح لرواده بممارسة الرياضة داخله.

وفتح الملعب أبوابه أمام عشاق الرياضة لمزاولتها يومياً بدون أي شروط أو قيود إذ تعتبر الرياضة هي المتنفس الوحيد في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد والتي كان آخرها تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

وقال الحكم الليبي السابق عبدالحكيم الإمام الذي كان يجري بعض التدريبات في ملعب النادي الإفريقي إن الإدارة لا تمنع أحداً من ممارسة الرياضة بشكل يومي مشيراً إلى ما للرياضة من فوائد كثيرة بالنسبة للإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية