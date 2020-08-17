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نادي المدينة يتمسّك بـ”خبرة المرجيني”.. ويقرر استثمارها

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد موقع ريميسا الرياضي أن إدارة نادي المدينة قد فوضت المدرب الوطني علي المرجيني، المدير الفني السابق للفريق والحالي للمنتخب الوطني باختيار مدرب للمدينة في الموسم الجديد.

وأضاف موقع ريميسا أن إدارة المدينة رفضت رحيل المرجيني بشكل نهائي عن الفريق رغم تقديرهم لمهامه مع فرسان المتوسط لذلك قررت تفويضه لاختيار مدرب يخلفه في إدارة الفريق فنياً ويكون ذلك تحت إشرافه.

وترغب إدارة الحواتة بأن يكون المرجيني مشرفاً عاماً على الفريق ويقدم استشارات للطاقم الفني كونه على اطلاع بكل كبيرة وصغيرة بالفريق ولاعبيه. ويأتي ذلك ضمن اهتمام المدينة بتجهيز الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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