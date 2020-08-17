نادي المدينة يتمسّك بـ”خبرة المرجيني”.. ويقرر استثمارها

أكد موقع ريميسا الرياضي أن إدارة نادي المدينة قد فوضت المدرب الوطني علي المرجيني، المدير الفني السابق للفريق والحالي للمنتخب الوطني باختيار مدرب للمدينة في الموسم الجديد.

وأضاف موقع ريميسا أن إدارة المدينة رفضت رحيل المرجيني بشكل نهائي عن الفريق رغم تقديرهم لمهامه مع فرسان المتوسط لذلك قررت تفويضه لاختيار مدرب يخلفه في إدارة الفريق فنياً ويكون ذلك تحت إشرافه.

وترغب إدارة الحواتة بأن يكون المرجيني مشرفاً عاماً على الفريق ويقدم استشارات للطاقم الفني كونه على اطلاع بكل كبيرة وصغيرة بالفريق ولاعبيه. ويأتي ذلك ضمن اهتمام المدينة بتجهيز الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.

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