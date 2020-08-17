الترجي يوضح حقيقة تعاقده مع الليبي محمد الشطشاط

فندت إدارة الترجي الرياضي التونسي الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاقدها مع اللاعب الليبي الشاب محمد الشطشاط، حيث نشرت إدارة النادي التونسي بيانا نفت فيه الاتصال بالشطشاط أو إجراء أي اختبارات له، للحصول على توقيعه.

وأكد نادي الأهلي بنغازي أنه قد تلقى خطابا من نظيره الترجي ينفي خلاله علاقته باللاعب محمد الشطشاط وضمه لفئة الآمال بالفريق، موضحا أنه دائما ما يتبع الطرق المثلى للتعاقد مع اللاعبين، احتراما للوائح الاتحاد الدولي للكرة.

ويعتبر الشطشاط أحد أبرز المواهب الصاعدة في الأهلي بنغازي، والتحق خلال يناير الماضي بمعسكر منتخب “وسباك ليبيا”، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة ببطولة الكويت الدولية.

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