كومان يقترب من قيادة الفريق الكاتالوني

وصل المدرب الهولندي رونالد كومان إلى مدينة برشلونة وذلك تحضيراً لاستلام مهمة تدريب الفريق الكاتالوني بداية من الموسم المقبل وذلك عقب خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا وعدم التتويج بأي لقب خلال الموسم.

ويعتبر كومان أحد أبرز المدربين في العالم حيث يقود المنتخب الهولندي في الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يوقّع المدرب الهولندي عقداً مع برشلونة يمتد لعامين خلفاً للمدرب كيكي سيتين، ومن المنتظر أن يعلن النادي الكاتالوني تعيين لاعب الفريق السابق على رأس الجهاز الفني بعد الانتهاء من حسم المفاوضات بين الطرفين.

ويعد رونالد كومان أحد المدربين المرشحين لتدريب برشلونة بعد الموسم الكارثي الذي خرج به بدون التتويج بأن لقب إلى جانب مدرب توتنهام السابق ماوريتسيو بوتشيتينو ومدرب السد القطري ولاعب الفريق السابق تشافي هيرنانديز.

وخاض كومان مع برشلونة 192 مباراة عندما كان لاعباً في الفريق من عام 1989 وسجل خلالها 67 هدفاً وقاد البلوغرانا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عام 1992.

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