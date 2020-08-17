إشبيلية يصل نهائي اليوروباليغ من بوابة مانشستر يونايتد

تقرير 218

احتضن ملعب راين إينرجي في كولن قمة أولى مباريات نصف نهائي اليوروباليغ بين إشبيلية ومانشستر يونايتد وصراع بين المدربين غولين لوبيتيغي وأولي سولشاير.

المبادرة كانت إنكليزية عبر تسديدة ماركوس راشفورد التي أبعدها الحارس ياسين بونو، لكن الحكم أعلن عن وجود ضربة جزاء بعد التدخل القوي للاعب إشبيلية دييغو كارلوس على راشفورد لتمنح هدف التقدم للشياطين الحمر من علامة الجزاء عبر هداف المسابقة برونو فيرنانديز بثمانية أهداف.

الفريق الأندلسي سعى مباشرة للعودة في المباراة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عبر الأرجنتيني أوكامبوس قبل أن يمرر الظهير سيرجيو ريغيلون الكرة في اتجاه خيسوس سوسو الذي عدل الكفة في الدقيقة السادسة والعشرين.

وعاد اليونايتد لتهديد مرمى الأندلسيين بالعديد من التهديدات وسط تألق الحارس المغربي ياسين بونو أمام تسديدة راشفورد. ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الحارس بونو تألقه وأحبط محاولة ماسوون غرينود في المرة الأولى، وأنتوني مارسيال في هجمة مرتدة في الثانية.

مجهودات الحارس المغربي لم تضع بعدما دخل المهاجم الهولندي لوك دي يونغ الذي حسم المباراة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثامنة والسبعين، مستغلاً عرضية المخضرم خيسوس نافاس ليؤكد الفريق الأندلسي قاعدته في اليوروباليغ وهي أن لا أحد يمنعه من الوصول إلى نهائي مسابقته المفضلة.

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